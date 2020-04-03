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Covid-19 Vaka Sayısı Bir Milyonu Geçti! İşte Son Durum

Covid-19 salgınında endişe verici bir eşik daha geçildi. İşte güncel verilerle birlikte salgındaki son durum.

Bir Milyon Vaka

Koronavirüs küresel ölçekte 181 ülkeye yayıldı ve görünüşe göre hiçbir azalma eğilimi de göstermiyor.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Covid-19 Vaka Sayısı Bir Milyonu Geçti! İşte Son Durum
Covid-19 salgınında endişe verici bir eşik daha geçildi. İşte güncel verilerle birlikte salgındaki son durum.

Bir Milyon Vaka

Koronavirüs küresel ölçekte 181 ülkeye yayıldı ve görünüşe göre hiçbir azalma eğilimi de göstermiyor. Nitekim son zamanlarda daha yıkıcı bir hale gelen salgında bir milyon vaka ve elli bin ölüm eşiği geçildi.

Güncel durumda toplam vaka sıralaması şu şekilde:

Amerika (245,373)

İtalya (115,242)

İspanya (112,065)

Almanya (84,794)

Çin (81,620)

Fransa (59,105)

İran (50,468)

İngiltere (33,178)

İsviçre (18,827)

Türkiye (18,135)

Türkiye toplam vaka sayısı sıralamasında 10. sırada yer alırken aktif vaka sıralamasında ise 8. sırada yer alıyor. Ülkemiz toplam ölüm sayısı sıralamasında ise 12. sırada yer alıyor.

Salgından korunmak için alabileceğiniz tedbirlerin arasında sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kurallarına dikkat etmek, ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkamak ve mümkün mertebe yüzünüze dokunmamak yer alıyor. Peki siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

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