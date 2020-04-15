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Covid-19 Vaka Sayısı İki Milyonu Geride Bıraktı!

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu salgın hızla yayılmaya devam ederken vaka sayılarındaki hızlı artış sürmeye devam ediyor.

15.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:53
Covid-19 Vaka Sayısı İki Milyonu Geride Bıraktı!
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu salgın hızla yayılmaya devam ederken vaka sayılarındaki hızlı artış sürmeye devam ediyor. 15 Nisan tarihi itibarıyla virüsle enfekte olan doğrulanmış vaka sayısı iki milyon sınırını geride bıraktı. İşte detaylar!

Hızlı Artış Sürüyor!

Bugün itibarıyla derlenen verilere göz attığımızda mevcut durumda 2,004,991 vaka bulunuyor. Sonuçlanan vakaların sayısı 612,192 iken bunların yüzde 79 oranındaki kısmı iyileşme, yüzde 21 oranındaki kısmı ise ölüm ile sonuçlandı.

Mevcut durumda aktif vaka sayısı 1,392,799 olarak öne çıkıyor. Bunların yüzde 96'sı süreci hafif belirtiler ile geçiriyorken yüzde 4'ü ciddi ya da kritik belirtiler taşıyor. Buna karşın bilim insanları tarafından yapılan tahminler eşliğinde gerçek vaka sayısının, bilinen vaka sayısından çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Tahminlere göre hastaların yüzde 30'u süreci asemptomatik olarak atlatırken semptom gösterenlerin de yüzde 80'i hastalığı hafif belirtiler ile geçiriyor. Bu kişilerin büyük bir kısmı hastaneye gitmeye ihtiyaç duymadığı ya da koronavirüs olmadığını düşündükleri için doğrulanmış vaka sayısının, gerçeğe nazaran küçük bir oran olduğu düşünülüyor.

Virüsten korunmak için ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkamanız, yüzünüze dokunmamanız, sosyal mesafe kurallarına uymanız ve mümkün olduğunca kendinizi evde izole etmeniz tavsiye ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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