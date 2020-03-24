"Covid-19 virüsü belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyoruz"

Koronavirüs Covid-19 salgınının moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmaların önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, ülkemizin bu alanda sahip olduğu teknolojik altyapı ve insan gücüne dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi'nin bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, bu tip virüslerin belirlenmesine imkân sağlayan test kiti üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, yetkili kurumlardan talep gelmesi halinde devletle iş birliği yapabileceklerini kaydetti.

Pandeminin moleküler biyoloji ve genetik bölümünün ve bu bölümde eğitim gören uzmanların iyi eğitim almalarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Şu anda devletimizde kısa süreli bir test yapılıyor. 15 dakika içerisinde yanıt veren bu test sonucuna göre negatif çıkanların da genetik özelliklerine moleküler teknikler ile bakılması için yönlendiriliyor. Moleküler tekniklerde standartlar bellidir eğer siz bu standartlara iyi uyarsanız moleküler teknikler hata yapmaz. Ancak o tekniği uygulayanlar hata yaparlar. İşte burada da moleküler biyoloji ve genetik eğitiminin ne kadar ciddi olarak yapılması gerektiği önümüze çıkıyor" dedi.

Laboratuvarda DNA çalışmaları yürütülüyor

Bu bölümün alt yapısının çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Burada en temel şey o bilgiyi uygulayabilmek. Öğrencilerin o bilgiyi uygulamaya dönüştürebilme yeteneklerini geliştirmek. Üniversite olarak öğrencilerimize laboratuvar alt yapıları ve derslerin uygulamalarında olanaklar sunuyoruz. Mesela 3. sınıf öğrencilerimiz tarafından gen transferi yapılıyor yani öğrenci kendisi bir canlıdan DNA'sını çıkarıyor, o DNA'dan istediği gen bölgesini ayrıştırıyor. Sonra o gen bölgesini çoğaltıyor, onu bir vektöre ya da aktarıcı bir moleküle ya da plazmite ekliyor. O eklediği plazmit ve vektörü başka bir canlıya aktararak istediği gen bölgesinin aktarılıp aktarılmadığını kontrol ediyor. Hem de istediği şekilde aktarıldıysa onlarda ne gibi fenotipik değişiklikler meydana geldiğine bakabiliyor. Şimdi bu tamamen Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün işi" dedi.

Mutasyona uğrayacak başka virüsler için de kit üretmek mümkün!

Gündemin en önemli konusunu oluşturan Koronavirüs Covid-19'la ilgili çalışmaların da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün alanına girdiğini kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Şu anda biyoteknoloji şirketleri genetik mühendisliğinin imkânlarını ve tekniklerini kullanarak kit üretiyorlar. Mesela biz de üniversite olarak bir şirket ile bu işi yapan bir biyoteknoloji şirketi ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunduk. Onların primer bölgelerini bizim bölümümüzden bir arkadaşımız dizayn etti. O çalışmalar neticesinde artık biz neredeyse %98'e varan oranda doğruluğu kesin sonuçlar veren kitleri üretme imkânına sahibiz. Yani üniversite olarak biz de sanayi ile iş birliği kapsamında bir sanayi kuruluşuna böyle bir destekte bulunduk" dedi.

Prof. Dr. Muhsin Konuk, gelecekte mutasyona uğrayacak başka virüsler üzerinde çalışmalar yapılmasına imkân sağlanacak kitleri üretmenin de mümkün olduğunu söyledi.

Covid-19 testini yapmaya hazırız

Prof. Dr. Muhsin Konuk, Covid-19 virüsünü belirlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sonuçları aldıklarını belirterek, "Eğer devletimiz sadece kamuya ait hastanelerde ve belirli hastanelerde yapılan bu testlerle ilgili moleküler test teknikleri ile bir çağrıda bulunursa Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak biz bu testleri devletimize, devlet adına halkımıza sunmaya hazırız. Biz her türlü desteğimizi veririz. Biz bu ülkeye destek olmak için varız" dedi.

Covid-19 aşısı da geliştirilmeli

Bu kapsamda yapılan çalışmaların sadece virüsün varlığının tespit edilmesi için değil, bununla beraber bu virüse karşı aşı geliştirilmesi için de yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Devletimizin değişik kaynaklardan sunduğu imkânlar var ancak biz aşı geliştirme ile ilgili alt yapıya da sahibiz. Özellikle Slovakya ve bu ülkedeki bir üniversite ile ilgili olarak Q hummasına karşı prototipini geliştirdiğimiz aşı var. Yani dolayısıyla eğer yine bu bağlamda devlet çok özel spesifik destekler sağlayabilirse hem Covid-19 hem de diğer mikroorganizmalara karşı aşı geliştirme konusunda gerekli altyapıya sahibiz. Ülke olarak aşı konusunda çalışma yapacak altyapı ve teknik imkânlara sahibiz" dedi.

Covid-19 aşısı Kasım-Aralık gibi

Covid-19 aşısı ile ilgili çalışmaların bazı ülkelerde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, bu aşıların Kasım-Aralık ayından önce uygulamaya geçmesinin beklenmediğini söyledi.

Yetkili kurumlara itibar edilmeli

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin yetkili kurumlarının açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, yetkililerin evde kalın uyarısına uyulmasının da önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler