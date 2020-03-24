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Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç, çözemediği matematik sorusunu twitter üzerinden Elbistan Belediyesine gönderdi.

24.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20
Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç, çözemediği matematik sorusunu twitter üzerinden Elbistan Belediyesine gönderdi. Elbistan Belediyesi yetkilileri de 'Sen yeter ki evde kal kardeşim' diyerek, sorunun çözümünü paylaştı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi. 1 haftalık tatilin ardından öğrencilerin uzaktan eğitim süreci başladı. Öğrenciler, internet ya da televizyondan eğitimlerine devam edecek. Alınan tedbirler doğrultusunda evden çıkmayıp bu zamanı evlerinde geçiren öğrenciler, bir yandan da sınavlara hazırlanmayı ihmal etmiyor. Üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık isimli öğrenci, çözemediği bir matematik sorusu için twitter hesabını kullanarak Elbistan Belediyesinden destek istedi. Elbistan Belediyesi görevlileri, Balık'ın bu talebini kısa sürede yerine getirdi. Sorunun çözümünü ayrıntılı bir şekilde anlatan belediye yetkilileri, 'Sen yeter ki evde kal' diyerek cevabı da tweet olarak Balık'a gönderdi.

Elbistan Belediyesinin bu desteği, sosyal medyada beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, durumu 'kral hareket' olarak nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, '10/10 belediyesin', 'Canım belediyem yaa', 'Harikasınız', 'Helal olsun güzel hizmet' ve 'Efsane' şeklinde yorum yağdırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

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