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Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik

Süyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi.

28.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:31Çözüm Masası'ndan anlamlı etkinlik
Süyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. En uzağı şehir merkezine 64 kilometre mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Çözüm Masası öğretmenlerin her zaman yanlarında olduğunu gösterdi.

Şehrin merkezine en uzak okulda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Çözüm Masası ekipleri öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti ve başarılar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler, bu etkinlikte emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ettiler.

Anlamlı etkinlik sonrası Çözüm Masası'ndan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle şehir merkezine en uzak okullarda görev yapan öğretmenlerimize ziyaret gerçekleştirdik. Bu kutsal göreve hizmet eden ve genç nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bir araya geldiğimiz öğretmenlerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim ettik" denildi.

Açıklamanın devamında, "Çözüm Masası olarak Pamukova'da Kemaliye, Söğütlü'de Yeniköy ve Akçakamış, Karapürçek'te Mecidiye, Kaynarca'da Esenbel, Mehmet Akif Ersoy ve Yeşilova ile Hendek'te Kurtuluş ve Karadere olmak üzere İlk ve Ortaokullarda görev yapan toplam 100 öğretmenimizi ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamını ve desteklerini ilettik. En uzağı şehir merkezine 64 kilometre mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenlerimiz bu özel günlerinde ziyaret edip yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz için çok memnun olduklarını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu yineleyerek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Güncel

Kaynak: İHA

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