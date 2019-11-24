Haberler » Güncel » Çözüm Masası vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor - Haber

Çözüm Masası vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

24.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56Çözüm Masası vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çözüm Masası ekipleri , Serdivan, Hendek, Akyazı, Pamukova ve Geyve ilçelerinde açtığı stantlarla vatandaşlara hem hizmet tanıtımları yaparken hem de vatandaşların taleplerini alıyor.

Çözüm Masasından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası olarak 7/24 prensibiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. ALO 153 telefon hattımızın yanı sıra vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini alıyor, ilgili birimlerimize iletiyor ve takibini yapıyoruz. Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan, Hendek, Akyazı, Pamukova ve Geyve ilçelerimizde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet tanıtımlarını yapmanın yanı sıra doğrudan iletişimle istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak sorunlarına çözüm olmaya çalıştık. Belirlediğimiz takvim dahilinde şehrimizin diğer ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlarla hareket etmeye, çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz. Vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören Çözüm Masası, vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
15:18 Jandarmadan çocuklar için "Trafik dedektifleri projesi"
15:17 Şırnak protokolü öğretmenlerle birlikte türkü okudu
15:13 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:13 Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
24.11.2019 15:18:59