Çözüm Ortağınız: Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri

2006 yılında temelleri atılan Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri, ölçüm, tartım sistemleri, taşıt kantarları, baskül sistemleri, dolum sistemleri, torbalama makinaları, sistem-projeleri altında çok fazla çalışarak günümüze kadar gelmeyi başaran Türkiye'nin sektöründe öncü kuruluşlarından biridir.

EMEK, ZAMAN VE SERMAYE TASARRUFU SAĞLIYOR

Yılların getirdiği birikim ve deneyimiyle kaliteli ve yaratıcı çözümler sunma konusunda gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri sektöründe, ülkenin önde gelen şirketlerinden biri olarak kalmak ve başarısını daha devam ettirmek istiyor. Firma sunduğu hizmetlerle müşterilerinin maliyetlerini en düşük seviyede tutarak; emek, zaman ve sermaye tasarrufunu sağlamak için çaba gösteriyor.

DEĞİŞİM VE GELİŞİM ÖNCELİK

Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan politikası, dürüst-güvenilir ve verdiği sözü fazlasıyla yerine getirme çabası içerisinde çalışarak hizmet sunuyor. Firma teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyor ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor. Değişimlere sürekli ayak uydurmanın gayretinde olan firma sektöründe kalıcı olmayı ve sürekli büyümeyi amaçlayan bir ekip ruhu ile çalışıyor.

KALİTE VE GÜVENDEN ÖDÜN YOK

Firma teknolojik gelişmeleri çok yakın ediyor bunun yanında kalite ve güvenilir olma prensibiyle çalışarak hem çevresine hem topluma saygılı kuruluş olma hedefinden ayrılmadan vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.