"Çözüm üreten kentler" yarın İstanbul'da buluşuyor

Yarın başlayacak forumda İBB adına Orhan Demir ile Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de birer konuşma yaparak Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul" vizyonunu paylaşacak.

Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF), 1 – 3 Ekim 2019tarihleri arasında Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler, belediye başkanları, STK temsilcileri, teknoloji kuruluşları ile kentlerin tüm paydaşları aynı platformda bir araya gelecek. 25 ülkeden 250 konuşmacı ve belediye başkanları, "Çözüm Üreten Kentler"i İstanbul'da konuşacak.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilecek foruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de destek veriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir "Toplu taşımada etkin kurumsallaşma" oturumunda, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin "Herkes için tasarım: Yaşanabilir Kamusal Mekanlar" oturumunda birer konuşma yapacak. Demir ve Seçkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul" vizyonunu da anlatacak.

12 AYRI TEMA İLE ŞEHİRLERİN DÜNYASINA DERİN BİR BAKIŞ

İlk yılında geniş bir perspektif sunan MARUF; Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı, Çevre, Göç¸, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan ile Yönetişim temalarında detaylı bir bakış sunacak.

Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü¨ güçlendirmeyi amaçlayan MARUF; güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve su¨rdu¨ru¨lebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak hedefiyle yola çıktı. Daha yaşanabilir ve eşitlikçi kent dünyasının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefleyen forum, kentler arasında bilgi akışı sağlamayı, şehirler arasındaki ilişki ağlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Forumun partnerleri arasında İBB'nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İKSV, UNDP Türkiye, İsveç Enstitüsü, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ile Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitenin yer alıyor. Etkinliğin yürütme ve danışma kurulunda Türkiye ile dünyadan pek çok yetkin isim bir araya geldi.

BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI AÇILIŞA RENK KATACAK

Oğuz Haksever'in moderatörlüğünü üstlendiği "21. Yüzyıl Kent Vizyonları" isimli açılış oturumunda, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin kentlerini katılımcılara anlatacak.

Programın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumlardan biri de İskender Pala, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Uğur Tanyeli, Handan İnci ve Murat Gül'ün İstanbul'u kültür, edebiyat ve mimari üçgeninde değerlendirecekleri özel oturum. Afetlere karşı dirençli kentlerin, iklim değişikliği ile mücadelenin ve uluslararası insani hareketliliğin konuşulacağı oturumlarda konuşma yapacak isimler arasında Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kıdemli Danışman Hitoshi Baba, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve Metropolis Canada Yönetici Başkanı Howard Duncan bulunuyor.

Saat 09.00'da başlayacak programda Barış için Müzik Vakfı'nın 95 çocukla gerçekleştireceği performans açılışa renk katacak.

BELEDİYE BAŞKANLARI "PLAY MARMARA" İLE BÖLGEYİ TASARLAYACAK

Marmara Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, mevcut projeleri değerlendirebilecekleri çok aktörlü bölgesel gelişme oyunu Play Marmara'yı oynayacaklar. Forumun ses getirecek etkinliklerinden biri olan Play Marmara, bölgede yaşanacak her türlü zorluğu aşmak için yenilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı amaçlıyor. Kentlerin gelişim sürecinde etkin aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimlerini temel alan senaryolar çerçevesinde, bölge ölçeğinde Marmara'nın durumunu ve yönetişim sürecini deneyimlemelerinin sağlanması hedefleniyor.