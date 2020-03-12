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CR Flamengo, Barcelona SC'yi Üç Golle Geçiyor

Flamengo, Copa Libertadores 2020 sezonunda kendi evi Maracanã'da Barcelona SC'ı üç golle geçiyor. Gustavo Henrique, Bruno Henrique ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle Flamengo kendi evinde rahat bir galibiyet alıyor.

12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Flamengo, Copa Libertadores 2020 sezonunda kendi evi Maracanã'da Barcelona SC'ı üç golle geçiyor. Gustavo Henrique, Bruno Henrique ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle Flamengo kendi evinde rahat bir galibiyet alıyor. CR Flamengo, Barcelona SC'yi Üç Golle Geçiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Gabriel Barbosa, Barcelona, Spor

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