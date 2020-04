Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın PC Versiyonunun Eli Kulağında

Kaynak: Tamindir

Esasen Naughty Dog stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Crash Team Racing oyununun yenilenmiş versiyonu, The Game Awards 2018 sırasındaki duyurulmuş ve geçtiğimiz Haziran ayında PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Görünen o ki Crash Team Racing Nitro-Fueled, yakın bir zamanda da PC versiyonuyla karşımıza çıkacak.Beenox tarafından geliştirilmiş olan Crash Team Racing Nitro-Fueled, orijinal oyunu özüne sadık kalınarak modern yüksek çözünürlüklü görsellik ile karşımıza getirmişti. Bu bağlamda, araçları, arenaları, karakterleri ve pistleri animasyon kalitesinde grafikler ile yeniden görme şansımız olmuştu. Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununda aynı zamanda Adventure, Arcade Single Race and Cup Race, Time Trial ve Battle Mode da bulunuyor.Yayıncı Activison, oyunun resmi internet sayfasında bir güncellemeye gitti. Bu güncellemenin sonucunda, Windows versiyonu da çevrimiçi servisler kısmına eklendi. Bu bizlere resmi duyurunun yakın bir zamanda gerçekleşeceğinin işaretini veriyor.Aslında bakarsanız böylesi bir gecikmenin yaşanması şaşırtıcı bir durum değil. Malumunuz daha önceden çıkmış olan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy, konsol versiyonlarından aylar sonra PC için satışa sunulmuştu. Crash Team Racing Nitro-Fueled, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 20 Haziran 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. PC versiyonu ise birkaç ay içerisinde satışa sunulacaktır diye tahmin ediyorum.