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Cristiano Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

04.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:24
Cristiano Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak
İtalya ekibi Juventus 'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.
Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.
35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor
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