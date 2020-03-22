Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.
22.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:27
Juventus 'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu. - İSTANBUL
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor