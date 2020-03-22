Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor

Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

22.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:27
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Juventus 'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
’Evde kal’ çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı Spor
"Evde kal" çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı
G.Saray’ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
’Ülkeme gitmek istiyorum’ diyen yıldız isme Beşiktaş’tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi

Son Dakika Spor Haberleri

(Özel haber) Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Spor Bodrumspor Teknik Direktörü Daşgün: Türk futbolu yeniden ayağa kalkacak - Spor Basketbol takımlarından yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat - Spor Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm - Spor (Özel haber) Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Spor Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber "Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı - Spor Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim - Spor Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Spor Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı - Spor
Loading