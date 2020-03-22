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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

22.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:41
Juventus 'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.
(İHA) Cristiano Ronaldo’dan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, Güncel

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