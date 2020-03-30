Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

30.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:38
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı
İtalya ekibi Juventus 'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.
Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım." ifadesini kullandı.
Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin." mesajını verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim’den son dakika açıklaması Spor
Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim'den son dakika açıklaması
Fatih Terim’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Ada’ya geri dönüyor Spor
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Ada'ya geri dönüyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Spor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA’dan kritik toplantı kararı Spor
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA'dan kritik toplantı kararı
Barcelona’da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı Spor
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu Spor
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu
Terim’in taburcu olması sonrası, kızı Buse’den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi

Son Dakika Spor Haberleri

18:16: Fatih Terim: "Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum" - Spor 18:10: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım" - Spor 18:08: Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım - Spor 18:03: Ferah Ece: "Fatih Terim'in tedavisi evde sürecek" - Spor 18:02: Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım - Spor 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:34: Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif - Spor 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:27: Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor - Spor 17:01: Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı - Spor 16:44: UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek - Spor