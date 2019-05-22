Cristiano Ronaldo Maçın Ortasında Rakibini Aşağıladı ..!!

Ronaldo
, tartışmasız olarak futbol sahalarındaki en yetenekli oyunculardan bir tanesidir. Fakat Ronaldo'nun kazanma hırsı ve mücadelesi onun bazı zamanlarda sinirlerine hakim olamamasına neden olmakta. Ne kadar futboluyla gündeme gelmeye çalışsa da, Ronaldo'nun futbol sahalarında diğer furbolcularla yaşadığı münakaşalar zaman zaman onu gündeme taşımaktadır. Bugün sizler için Ronaldo'nun kariyerinde yaşadığı en zorlu anları derledik. Ronaldo'yu gerçekten sinirli bir insana döndüren bu olaylara gelin yakından bakalım.
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Kaynak: Youtube