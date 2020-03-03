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Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, annesinden gelen haberle sarsıldı. Felç geçiren Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro hastaneye kaldırıldı.

03.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24

Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda yayın yapan gazetelerin iddiasına göre, 'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Doloares sabah saatlerinde felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'ne götürülen Ronaldo'nun annesinin beynindeki bir damarın tıkanması sonrasında iskemik felci geçirdiği ifade edildi.

2007'DE KANSERİ YENMİŞTİ

65 yaşındaki Maria Dolores, 2007 yılında meme kanseriyle savaşmış ve kanseri yenmeyi başarmıştı. Dolores geçen yıl yine meme kanserine yakalandığını ve radyoterapi gördüğünü itiraf etmişti.

4 çocuk annesi olan Maria Dolores, Cristiano Ronaldo'nun tüm önemli maçlarında yanın olup, kupa törenlerinde de sahaya inerek oğluna destek oluyordu.

Babasını çocukken kaybeden Ronaldo verdiği bir röportajda, "Annem beni hayatını feda ederek büyüttü. Yemek yiyebileyim diye geceleri aç uyudu. Paramız yoktu ve ben futbolcu olmak için haftanın 7 günü çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Spor


HABER YORUMLARI (3)
YAŞLI KURT:Umarim ölmeden islam nasip olur. Ahiret hayatının hiç şakası yok ama hiç
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JATER:Yaw he he
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ŞİVA VEALLAHRSİN:allahtan şifa dilerim kendisine
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3.03.2020 15:05:13