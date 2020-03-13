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Cristiano Ronaldo'nun Levante'ye Attığı Gol

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2014-15 Laliga sezonunda Levante savunmasını tek başına geçerek rakip fileleri harika bir vuruşla havalandırıyor.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2014-15 Laliga sezonunda Levante savunmasını tek başına geçerek rakip fileleri harika bir vuruşla havalandırıyor. Cristiano Ronaldo'nun Levante'ye Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Levante, Spor

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