Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlatarak İspanyol basın mensuplarıyla alay etti.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı. Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNİ 5 KEZ KAZANDIM"

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Siz ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.