21 Şubat 2019, 12:56
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Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı

Cristiano Ronaldo, kendisini protesto eden taraftarlara eliyle "5" işareti yaptı. Portekizli futbolcu, maç sonunda "Ben Şampiyonlar Ligini 5 kez kazandım, siz sıfır." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlatarak İspanyol basın mensuplarıyla alay etti.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı. Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNİ 5 KEZ KAZANDIM"

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Siz ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo, Spor


YORUMLAR (14)
TABİYAT: Besi bir yerde taksinlar istemiştir düğününde
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MAHONİ: ADAM ÇORABIM HAMSE DOLAR DİYO
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TRB10: Bence madrid de 5 torinoda 15 demek istemiş
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ASLANLI: ADAM OLAMAMISSIN 85 KUPA ALSAN NE OLUR SENDEKİ EGO KİMSEDE YOK
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  • SERDAR : Parasız pulsuzken atıp tutyorsun. Ondaki paranın onda biri sende olsa ne olurdun acaba.
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