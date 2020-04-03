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Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a Attığı Efsanevi Röveşata Golü

2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finali ilk maçında Real Madrid, Juventus'a Allianz Stadyumu'nda konuk oldu. Maçın henüz ilk dakikalarında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda gelişen atakta Dani Carvajal'ın açtığı ortaya olağanüstü bir şekilde yükseldi ve röveşata vuruşuyla topu Gianluigi Buffon'un koruğu kale ağlarıyla buluşturdu. Bu olağanüstü gol Madrid'i 2-0 öne geçirmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi tarihinde atılmış en güzel gollerden biri olarak tarihe geçti. Juventus taraftarının, golün üzüntüsüne rağmen tanık oldukları bu tarihi anı ayakta alkışlaması ise tarihe geçen özel anlardan bir tanesi oldu.

03.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finali ilk maçında Real Madrid , Juventus 'a Allianz Stadyumu'nda konuk oldu. Maçın henüz ilk dakikalarında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda gelişen atakta Dani Carvajal'ın açtığı ortaya olağanüstü bir şekilde yükseldi ve röveşata vuruşuyla topu Gianluigi Buffon'un koruğu kale ağlarıyla buluşturdu. Bu olağanüstü gol Madrid'i 2-0 öne geçirmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi tarihinde atılmış en güzel gollerden biri olarak tarihe geçti. Juventus taraftarının, golün üzüntüsüne rağmen tanık oldukları bu tarihi anı ayakta alkışlaması ise tarihe geçen özel anlardan bir tanesi oldu. Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a Attığı Efsanevi Röveşata Golü

Kaynak: Dugout



Etiketler: Cristiano Ronaldo, Juventus, Madrid, Spor
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Haberler ›› Spor ››Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a Attığı Efsanevi Röveşata Golü - Spor
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