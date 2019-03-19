19 Mart 2019, 16:28
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Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, futbol dışı bir sektöre yatırım yaptı. Ronaldo İspanya'da saç ekim merkezi açtı.

İtalya Seri A'da Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristino Ronaldo, İspanya'da saç ekim merkezine ortak oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz'de 10'da fazla kliniği bulunan merkezin yüzde 50 hissesini satın aldı ve şirketin İspanya'daki ilk şubesini açtı.

"HERKES DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ÖNEM VERİR"

Kelliğin Avrupa ve dünyada büyük bir problem olduğunu belirten Cristiano Ronaldo "İnsanların kendilerine olan güvenlerini kazanmalarında ve saç ektirmekten utanmamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Herkes dış görünüşüne önem verir. Ben de dış görünüşüme en fazla dikkat eden kişilerden biriyim. Bu nedenle bana böyle bir teklif yapıldığında bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm" dedi.

SAÇ EKİM ÜCRETLERİ 4 BİN İLE 7 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Projenin başarılı olacağına dair hiç şüphesi olmadığının altını çizen Cristiano Ronaldo "İspanyollara ve İspanya ekonomisine yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Cristino Ronaldo'nun ortak olduğu merkezin şimdiye kadar 35 bin saç ekim işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Saç ekim ücretlerinin ise 4 bin ile 7 bin euro arasında değişen fiyatlarla yapıldığı belirtildi.

Juventus, İspanya, Cristiano Ronaldo, Spor, Ekonomi



YORUMLAR (4)
KÜTAHYA,LI: Söyleyinde bana bir kıyak yapsın sacım yok paramda yok anlayın artık
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BB: Araplar bizde kral vermeyiz
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.: Dürbünlü mali gelir şimdi buraya
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  • SOĞAN KUYRUGUNDA BAYILAN FAKİR : Çoktan beri aynaya bakmadıgın belli oluyor,malın önde gidenini orada görürsün dingil;)
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  • ..................................... : DÜRBÜNLÜ EN SON MARSA ÇIKMIŞTI. . . DÜŞER. . . .
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