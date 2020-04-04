Cristiano Ronaldo ve serbest vuruşlar
Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunda kulüp ve Milli Takım bazında şu ana dek 43 maça çıktı.
04.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:04
Tabii serbest atışlardan ürettiği gol sayısında yaşadığı kısırlık yalnızca son 40 şut için geçerli değil. Zira Ronaldo, 2018’in ilk aylarından beri kullandığı serbest atışlarda gol bulabilmiş değil.
Takım
Serbest atışlardan bulduğu gol
Sporting CP, 2002-03
0
Manchester United, 2003-09
13
Real Madrid, 2009-18
32
Juventus, 2018-günümüz
0
Portekiz, 2003-günümüz
9
Şimdi bir de 2010’lardaki karnesine sezon sezon göz atalım.
Sezon
Takım
Serbest atışlardan bulduğu gol
2009-10
Real Madrid
6
2010-11
Real Madrid
5
2011-12
Real Madrid
4
2012-13
Real Madrid
3
2013-14
Real Madrid
5
2014-15
Real Madrid
2
2015-16
Real Madrid
3
2016-17
Real Madrid
3
2017-18
Real Madrid
1
2018-19
Real Madrid
0
2019-20
Real Madrid
0
Kaynak: EuroSport.com
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Futbol, Spor