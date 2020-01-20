Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü

İtalya Ligi'nin 20. haftasında Juventus, Parma 'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 51'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Ancak maçın skorundan çok maç içinde yaşanan bir olay gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Dybala ile birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken Arjantinli oyuncunun yanlışlıkla dudağını öptü. Yayıncı kuruluşun gol sevincini ters açıdan gösterdiği için ekrana yansımayan görüntüler, maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.