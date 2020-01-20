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Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü

Cristiano Ronaldo, Parma'ya attığı golden sonra asisti yapan Dybala ile birlikte tribünlere koştu. Burada Arjantinli oyuncuya sarılan Ronaldo, Dybala'yı yanlışlıkla dudağından öptü. Bu anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

20.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:39

İtalya Ligi'nin 20. haftasında Juventus, 'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 51'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Ancak maçın skorundan çok maç içinde yaşanan bir olay gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Dybala ile birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken Arjantinli oyuncunun yanlışlıkla dudağını öptü. Yayıncı kuruluşun gol sevincini ters açıdan gösterdiği için ekrana yansımayan görüntüler, maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Parma, Spor


HABER YORUMLARI (9)
SERHAT:Gay zaten
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IHTIYAR:NOLMUŞ YANİ, SANKİ ABARTMAYIN LOO
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7 1
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GARDİYAN NİYAZİ:Vay utanmaz
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ADINIZI YAZIN:her yerinden öpüyorum rüştü lafı vardı o da yanlışlıktı ama burda fotomontaj var gibi
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MESSİ:ronaldo gay zaten
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SAKARYALI HATUN:Messi,bu neyin nessi?.. :)))))
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SAKARYALI HATUN:Çüşşş!..Ohaa!..
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LOEPO:Ronaldo olunca yanlışlık düşündürücü skdkks adı çıkmıştı bir ara
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SAKARYALI HATUN:Çok kötü... :((((
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