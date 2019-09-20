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Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek

Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Cristina Branco, 20 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

20.09.2019 16:30Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek
Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Cristina Branco, 20 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.
Branco, yeni albümlerinden ve 20 yılı aşan müzikal yolculuğunun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in birçok şiirini fado ile bir araya getiren Branco, Fado'dan çoğunlukla beklenen acı, hasret ve çaresizlik şarkıları yerine, hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor.
Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş tınılara yönelen sanatçı, 2016 yılında Menina, 2018 yılında Branco albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştu.

Portekiz, Güncel

Kaynak: AA

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