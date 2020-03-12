Crivelli oyuna devam edemedi
Başakşehir'in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho'ya bıraktı.
12.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:57
Başakşehir 'in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho 'ya bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.
Crivelli'nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu. - İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.
Crivelli'nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Robinho, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi