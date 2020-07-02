Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı başladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı.

02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44
Tokat'ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı.
Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından sporcu kabul edilmeyen yarışlara 20 ilden 75 paraşütçü katıldı.
Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun uluslararası bir yarışma olduğunu söyledi.
Başdemir, "Salgın nedeniyle yurt dışından sporcu kabul etmedik. Yarışmamız 5 Temmuz Pazar günü sona erecek." diye konuştu.
Yarışmaya Ordu'dan katılan Alparslan Çamlıbel de 5 yıldır organizasyona geldiğini ifade etti. Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Turhal, Tokat, Spor, Haber
Haberler››Spor››Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı başladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

16:41: Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı - Spor 16:38: Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti - Spor 16:33: Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor 16:25: Fatih Terim'den Nagatomo'ya veda - Spor 16:25: CSKA Sofya'da Kruscic dönemi sona erdi - Spor 15:52: Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu - Haberler 15:37: Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu - Spor