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Crowne Plaza Florya misafirleri 2020'ye Bengü ile başlangıç yapacak

Şarkıcı Bengü canlı müzik performansı ile yılbaşı gecesi Crowne Plaza Florya'da olacak.

10.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50Crowne Plaza Florya misafirleri 2020'ye Bengü ile başlangıç yapacak
Şarkıcı canlı müzik performansı ile yılbaşı gecesi Crowne Plaza Florya'da olacak.
Crowne Plaza'dan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya bu yıl başı gecesinde şarkıcı Bengü'yle konuklarını ağırlayacak. Deneyimli Executive tarafından özenle hazırlanan yılbaşı menüsünde, el yapımı somon pastırmadan ağır ateşte pişmiş dana kaburgaya, pancar ve keçi peynirli tart'tan mandalina ve tutku meyveli yılbaşı pastasına kadar çok özel bir ziyafet şöleni sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"19.00-20.00 saatleri arasında şampanya ikramı eşliğinde çello, keman ve yan flüt resitali ile başlayacak olan program 20.00-03.00 saatleri arasında ritim dolu DJ Performansı, Verenika'nın oryantal şovu, Bengü'den unutulmaz bir müzik şöleni ve after party ile devam edecek."

Bengü, Şef, Güncel

Kaynak: AA

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