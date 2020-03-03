CRR'de Kadınlar Günü'nde özel iki konser düzenlenecek

Konserde, pek çok yarışmada ödül alan piyanist Anna Genuishene; F. Mendelson, C. Schumann ve L. Farrenc'in eserlerini seslendirecek.

" Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar'' konseri

Ertesi gün, " Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar'' konseri gerçekleştirilecek. Adile Sultan'dan Melahat Pars'a uzanan geniş yelpazede kadın bestekârlarımızın eserleri, üç değerli solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı'nın yorumuyla yeniden hayat bulacak. Konser öncesi "Osmanlı'da kadın hareketi'' başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde, siyaset bilimci Prof. Dr. Serpil Sancar ve siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.