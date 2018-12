Crr'de "Şeb-i Arus" Etkinliği

Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, Hazreti Mevlana 'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü'ne özel hazırladığı programı sundu.CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirilen program öncesi AA muhabirine açıklama yapan topluluğun şefi Hakan Talu , Şeb-i Arus'un çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü biz hayatımızı onun (Mevlana'nın) söyledikleri üzerine yaşamaya çalışan insanlarız." dedi.Talu, CRR Türk Müziği Topluluğu'ndan da bahsederek, şunları kaydetti:"5 erkek, 5 kadın ve 8 saz sanatçısından oluşan bir topluluk. Her ay değişik başlıklar altında konserler yapıyoruz. İstanbul seyircisiyle de aramız gayet iyi. Her geçen gün sayımız artmaya başladı ama bizim asıl amacımız özellikle üniversite, lise öğrencilerine ulaşmak ve bu kültürü onlara tanıtmak, devamını sağlamak. Çünkü günümüzde maalesef klasik Türk müziği az icra ediliyor." Emin Işık , Mevlana'yı anlattıİlahiyatçı-yazar Doç. Dr. Emin Işık da programda yaptığı konuşmada Mevlana'nın hayatını anlattı.Işık, Mevlana'nın henüz 5,6 yaşlarındayken Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğine vurgu yaparak, Mevlana'nın Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat 'ın daveti üzerine ailesiyle birlikte 1228 yılında Konya 'ya yerleştiğini söyledi.Mevlana'nın hayatının sürekli göçlerle geçtiğini aktaran Işık, Mevlana'yı Mevlana gibi büyük bir zat yapan en önemli unsurun da yolculukları olduğunu ifade ederek, Mevlana'nın bu yolculukları sırasında insanların yaşadığı birçok çaresizliğe şahit olduğunu aktardı.Emin Işık, semanın da Allah'a giden bir aşk yolu olduğunun altını çizerek, "Akıl, aşktan bir derece aşağıdadır. Akıl bizi aşka götürmek içindir, Hakk'a götürmek için bir merdivendir. Dünyayı kullanmak isteyen aklı kullansın, ahireti kazanmak isteyen aşkı kullansın. Hazreti Mevlana işte bizi bunu söyler." diye konuştu.Konser 2,5 saat sürdüYaklaşık 2,5 saat süren konserin ilk bölümünde Dede Efendi, Zekai Dede gibi önemli bestekarların eserleri koro ve solo olarak icra edildi.Konserin ikinci bölümünde ise Sultan 3. Selim 'in Suzidilara makamında bestelediği ayini, sema töreni eşliğinde seslendirildi.Şeb-i Arus etkinliğinde kasidehan olarak Bekir Büyükbaş'ın yanı sıra Atakan Akdaş, İlhan Yazıcı , Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu ve Alper Ayorak yer aldı.Konserde ayrıca ses sanatçılarına neyde Ahmet İslam Toz, kanunda Serkan Mesut Halili, udda Bilen Işıktaş, kemençede Ömer Aşçıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem, viyolada Atalay Durmaz, kudümde ise Serdar Bişiren eşlik etti.