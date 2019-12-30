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CRR'de "Yeni Yıla Merhaba" konserleri müzikseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hafta sonu "Yeni Yıla Merhaba" konserleri düzenlendi.

30.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:18 CRR'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hafta sonu "Yeni Yıla Merhaba" konserleri düzenlendi.
Uluslararası caz festivallerinin en çok davet edilen isimlerinden olan Roberta Gambarini grubu ile 28 Aralık'ta CRR'de sahne aldı.
Konserde, piyanoda Jeb Batton, basgitarda John Lee ve davulda Vicente Ector'un yer aldı.
Her biri enstrümanında birer virtüöz olan ve orkestra sanatçılarıyla 12 yıldır sahne alan CRR Caz Orkestrası da dün akşam "Yeni Yıla Merhaba" konseriyle cazseverlerle bir araya geldi.
Nail Yavuzoğlu yönetiminde gerçekleştirilen konserin solisti ise uluslararası pek çok festival ve yarışmada derece alan İpek Dinç oldu.
Topluluk konserde, "My Little Suede Shoes", "My Romance", "Hello", "Dolly", "One Note Samba", "Waltz for Debby" ve "Black Orpheus"un aralarında bulunduğu birçok eser seslendirdi.
Konserde ayrıca bestelendiği 1857 yılından bugüne kadar en meşhur yılbaşı şarkısı olarak gelen "Jingle Bells" de yorumlandı.

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Kaynak: AA

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