CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğine Cem Mansur atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğine Şef Cem Mansur getirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem İmamoğlu CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğine Cem Mansur'un atanmasını onayladı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir'den devraldı.Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra 'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü'ne layık görüldüğü Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsünde aldı.Mansur, 1981-1989 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yaptı. Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurt dışında yoğunlaştıran Mansur, Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalıştı.Sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni de yaptı.Barok çağdan bugüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuvarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986'da Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası "The Spanish Lady"nin ilk seslendirilişini ve 2000'de City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası "Whittington"u yönetti.Cem Mansur ayrıca, Türkiye/Ermenistan ve Türk/Yunan Gençlik Orkestraları şefi ve İngiltere'nin en eski ikinci korosu İpswich Choral Society'nin fahri başkanlığını da yürütüyor.