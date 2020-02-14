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CRR'nin müzik tutkunu kedileri

CEMAL Reşit Rey (CRR) Konser salonunun sevimli kedileri, mekandaki konser ve gösterilerin en sıkı takipçileri arasında.

14.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:43CRR'nin müzik tutkunu kedileri
CEMAL Reşit Rey (CRR) Konser salonunun sevimli kedileri, mekandaki konser ve gösterilerin en sıkı takipçileri arasında. Sanatçıların ve izleyicilerinin de sempatiyle yaklaştığı kediler, konserlere, gösterilere renk katıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser salonu, her yıl konser, dans ve bale gösterilerine gelen binlerce sanatseveri ağırlıyor. Etkinlik öncesinde salonda seyircilerle vakit geçiren kediler, konser ve gösteri sırasında ise zaman zaman sahneye çıkıyor. CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde dün akşam gerçekleştirilen CRR Senfoni Orkestrası'nın "Amadeus Fan Club" konseri sırasında da bir kedi sahneye çıktı. Bir süre sahnede kalan kedi, sanatçılara yer yer zor anlar yaşatsa da etkinliğe renk kattı. Kedinin sahneye çıkışı seyircilerin ilgisini çekerken, orkestra da konsere devam etti.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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