Crr Senfoni Orkestrası, Haydar Aliyev'i Anma Konseri Verecek

"Tek millet, iki devlet" cümlesiyle Türkiye
ve Azerbaycan
'ın tarihsel ve kültürel ayrılmaz bağlarının olduğunu vurgulayan Azerbaycan Devleti'nin kurucusu Haydar Aliyev
, vefatının 15. yılında Azerbaycan türküleri ve ezgileriyle anılacak.
Mustafa Mehmandarov'un yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası, 12 Aralık
'ta "Bir Millet İki Devlet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azez
Zeylanov ile Berk Dalkılıç, Tutu Aydınoğlu ve Perihan Diana Nayır Artan'ın solist olarak yer alacağı konser, CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek.
Konserde, halk şarkılarının yanı sıra Üz. Hacıbeyli
'nin "Koroğlu" ve "Arşın Mal Alan" adlı eserleri, F. Amirov ve E. Nazirova'nın Arap temaları üzerine piyano konçertosu, S. Hacıbeyov'un "Karvan", E. Sabitoğlu'nun "Şükriyye", Q. Qarayev'in "İldırımlı Yollarla", F. Amirov'un ise "Nesimi Destanı" eserleri yorumlanacak.
Aralık,Türkiye,Azerbaycan,Haydar Aliyev
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:46