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CRR Senfoni Orkestrası'ndan "Kader Kapıyı Çalmıyor" konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "Kader Kapıyı Çalmıyor" başlıklı konserle müzikseverlerle bir araya geldi.

26.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "Kader Kapıyı Çalmıyor" başlıklı konserle müzikseverlerle bir araya geldi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un şefliğini üstlendiği konserin solisti genç keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev oldu.
Konser, öncesi ayrıca Cem Mansur, ve 5. Senfoni'nin felsefesi üzerine katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mansur, söyleşide Beethoven'ın az sayıda nota ile insanlık değerleri ile örülmüş dünyanın en önemli senfonilerinden birini yazmış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu konserlerimizi Tuzla, Bakırköy ve 'de de tekrarlayacağız. Dört bölümden oluşan 5. Senfoni'nin tüm bölümleri kendi içinde ayrı bir felsefe barındırır. Özellikle dördüncü bölümde notalar üzerindeki 'la liberte' kelimelerini duyar, özgürlük fikri ile gelen neşeyi hissedersiniz. Hayatında hiç klasik müzik eseri dinlememiş birinin bile bu eserden etkilenmeyeceğini düşünemiyorum."
Konserde Maurice Ravel'in "Ölü Bir Prenses için Pavane" ve "Tzigane" eserleri, Camille Saint-Saens'ın "Introduction ve Rondo Capriccioso Op. 28" parçası ile Jules Massenet'in Thais Operası'ndan "Meditation" eserleri seslendirildi.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserin son bölümünde ise, "Dünyanın en fazla çalınan bestecisi" olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı olması sebebiyle başlayacak "2020 Beethoven Yılı Kutlamaları"na giriş niteliğinde usta bestecinin "5. Senfoni do minör Op. 67" eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
CRR Senfoni Orkestrası'ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey, Sultangazi, Beethoven, Güncel

Kaynak: AA


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