Cruella Filmi

Birçok kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalılar'ın live-action versiyonu olan Cruella'nın yönetmenliğini Craig Gillespie üstlenirken senaryosunu Dana Fox
kaleme alıyor.Başrolde Oscarlı oyuncu Emma Stone'un yer aldığı film
, Dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.Yönetmen:
Craig GillespieSenaryo:
Aline Brosh Mckenna, Jez Butterworth, Dana FoxOyuncular:
Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Emily Beecham, Paul Walter Hauser, Kate Margo, Gianni CalchettiFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
CruellaYapımcı Firma:
Gunn FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
28.05.2021 Cruella Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.