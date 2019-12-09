Cruzeiro küme düştü

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düşerek hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar maçın bitişini engelleyerek maçın son dakikalarında son düdüğün çalmasını engelledi ve karşılaşma tamamlanamadı.

Bugüne kadar sayısız futbolcuyu Dünya futboluna kazandıran ve şampiyonluklar yaşayan mavi beyazlı ekip, Brezilya Ligi'nde sezonun son haftasında Serie A'ya veda etti.

MÜCADELE TAMAMLANAMADI

Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmada büyük üzüntü yaşanırken taraftarlar maçın bitişini engellemek için olaylar çıkarttı. Güvenlik güçlerinin yatıştırmaya çalıştığı olayların ardından maç normal süresinin bitmesine kısa bir süre kala tamamlanamadı.

Sezona eyalet şampiyonluğu ile başlamalarına rağmen Mayıs ayından beri süregelen yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Cruzeiro'da kötü sonun başlangıcı hazırlanmış oldu.

Sona eren Brezilya Ligi'nin ilk 6 sırasındaki ekipler olan Şampiyon Flamengo'nun yanı sıra Santos, Palmeiras, Gremio, Athletico Paranaense ve Sao Paulo önümüzdeki sezon Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanırken Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.