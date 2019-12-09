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Cruzeiro küme düştü

Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

09.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:53

'nın köklü kulüplerinden , 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düşerek hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar maçın bitişini engelleyerek maçın son dakikalarında son düdüğün çalmasını engelledi ve karşılaşma tamamlanamadı.

Bugüne kadar sayısız futbolcuyu Dünya futboluna kazandıran ve şampiyonluklar yaşayan mavi beyazlı ekip, Brezilya Ligi'nde sezonun son haftasında Serie A'ya veda etti.

MÜCADELE TAMAMLANAMADI

'a 2-0 yenildikleri karşılaşmada büyük üzüntü yaşanırken taraftarlar maçın bitişini engellemek için olaylar çıkarttı. Güvenlik güçlerinin yatıştırmaya çalıştığı olayların ardından maç normal süresinin bitmesine kısa bir süre kala tamamlanamadı.

Sezona eyalet şampiyonluğu ile başlamalarına rağmen Mayıs ayından beri süregelen yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Cruzeiro'da kötü sonun başlangıcı hazırlanmış oldu.

Sona eren Brezilya Ligi'nin ilk 6 sırasındaki ekipler olan Şampiyon Flamengo'nun yanı sıra Santos, Palmeiras, Gremio, Athletico Paranaense ve Sao Paulo önümüzdeki sezon Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanırken Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.

Cruzeiro küme düştü

İtalya Serie A, Palmeiras, Brezilya, Cruzeiro, Spor


HABER YORUMLARI (6)
DARISI FENERE:herşeyin bir ilki vardır:)
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UNİ FB:Bakmayin oyle ey futbolcular. Bu maçi siz yaptiniz !!!
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GENÇ KURT:DAYAK İSTEYEN ULAŞSIN
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YAŞLI KURT:Hatirlatim da GS basketbol da düştuydu la. Hehhe
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123:HIMMETCI DARBECI 6S . FRANSIZ TAKIMI
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DARISI ŞİKECİ:DARISI FENEVE
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