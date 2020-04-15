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Crysis 4 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte O İş İlanı Açıklaması

Crytek stüdyosunun ünlü birinci kişi bakış açısı serisi oldukça uzun bir zamandır uykudaydı. 2013 yılından bu yana yeni bir oyun ile karşımıza çıkılmamıştı.

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
Crysis 4 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte O İş İlanı Açıklaması
Crytek stüdyosunun ünlü birinci kişi bakış açısı serisi oldukça uzun bir zamandır uykudaydı. 2013 yılından bu yana yeni bir oyun ile karşımıza çıkılmamıştı. Ancak son birkaç günde yapılan iki farklı Twitter paylaşımının üzerine bir iş ilanının verilmiş olması, yeni bir oyunun geliştirilme aşamasında olduğunun işaretini veriyor gibi. Crysis serisi, görünüşe göre sessiz geçen yedi yılın ardından yeni bir oyunla geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yapılan tüm hazırlıkların ise Crysis 4 üzerine olduğu dile getiriliyor.

Hatırlayacağınız üzere bu hafta içinde Crysis Twitter hesabı üzerinden Türkçe mealiyle 'VERİ ALINIYOR' şeklinde enteresan bir paylaşım yapılmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden, bu defa da "Hey Nomad, halen bizimle misin?" şeklinde yeni bir Twitter paylaşımı daha yapıldı. Peki bu neye işaret olabilir? Nomad adının özellikle geçmesine bağlı olarak orijinal oyunun HD Remaster versiyonunun geleceğine işaret olabilir. Malumunuz Nomad, orijinal oyundaki karakterimizin kod adıydı. Ancak orijinal oyundaki karakteri yöneteceğimiz bir devam oyunu ihtimalini de yok saymamak lazım.

Hey Nomad, you're still with us?
— Crysis (@Crysis) April 14, 2020

Crysis 4 geliştirilmeye başlanmış olabilir

Öte yandan, verilen yeni iş ilanına bakacak olursak, Crytek stüdyosunun duyurusu yapılmamış olan AAA bir oyun için Teknik Yönetmen arayışında olduğunu görebiliyoruz. Detaylarında ise uygun adayın PC ve mevcut nesil konsollar için oyun geliştirmede deneyimli ve Bulut tabanlı servisler hakkında bilgili olması bekleniyor. Buradan da anlayabileceğimiz üzere bahsi geçen AAA oyun mevcut nesilde karşımıza çıkacak.

Eğer ipuçları verilen oyun bir HD Remaster olacak ise, muhtemelen Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered oyunlarında olduğu gibi görsel bir yenilemenin de yaşanacak olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Cryengine v5.6 ile ilgili olarak bir sunum yapmış olan Crytek, yenilenmiş olan Crysis görüntüleri paylaşılmıştı hatırlayacağınız üzere ki bundan bir önceki haberimde de bahsetmiştim.

Crytek cephesinden enteresan gelişmeler yaşanıyor, sevgili takipçiler. Bakalım gelecek günler bize ne getirecek? Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Twitter, Teknoloji
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