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Crysis Remastered, Resmi Duyurusu Öncesinde Sızdırıldı

Halihazırdaki HD Remaster oyunların arasında Crysis de katılıyor. Crysis Remastered, resmi internet sayfası aracılığıyla sızdırıldı ve PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

16.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:53
Crysis Remastered, Resmi Duyurusu Öncesinde Sızdırıldı
Halihazırdaki HD Remaster oyunların arasında Crysis de katılıyor. Crysis Remastered, resmi internet sayfası aracılığıyla sızdırıldı ve PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Son dönemde Crysis ile ilgili enteresan gelişmeler yaşanmıştı bildiğiniz üzere. Crysis Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar ve iş ilanı, bizlere ya yeni bir Crysis oyununun ya da orijinal oyunun HD Remastered versiyonunun geliştirilme aşamasında olduğunun işaretini veriyor gibiydi. Bilhassa son yapılan paylaşıma Nomad karakterinin adının geçiyor olması, HD Remaster ihtimalini kuvvetlendiriyordu ki öyle de oldu. Oyun, yaşanan bir sızıntı ile ortaya çıktı. Hem de çok önemli bir yerde yaşanan sızıntı ile.

Twitter kullanıcısı Nibel, Crysis internet sitesindeki çerezler ile ilgili sayfaya girdikten sonra üst kısımdaki Crysis Remastered logosuna tıklamış. Bu işlem ise kendisini orijinal oyunun yenilenmiş olan versiyonuna ait sayfaya aktarmış. Bu sayfa sonradan kaldırılmış olsa da, öncesinde Metalfy4 isimli başka bir Twitter kullanıcısı erişimin sağlanmasıyla ilgili kısa bir video paylaşmış.

Crysis Remastered özellikleri belli oldu

You can access the website very easily. pic.twitter.com/UFyTUjulbg
— Metalfy (@Metalfy4) April 16, 2020

Sizin de gördüğünüz üzere oyunun remastered sürümü dolaylı yoldan artık resmiyet kazandı ve PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştiriliyor.

Electronic Arts ve Crytek henüz resmi bir duyuru yapmış değil ama Nibel tarafından ulaşılan sayfadaki detaylara bakacak olursak, elden geçirilmiş yapım yeni görsellik özellikler, yüksek kaliteli kaplamalar ve CryEngine ile sağlanacak olan Işın İzleme desteğiyle gelecek. Diğer bir deyişle, eğer sisteminiz yeteri kadar güçlü ise oyunu Işın İzleme desteğini açarak oynayabileceksiniz.

Muhtemelen resmi duyurunun eli kulağındadır. Bakarsınız bu haberin yayınlanmasından birkaç saat sonra resmi duyuru ile karşılaşabiliriz de. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Xbox One, Twitter, Teknoloji
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