Crystal Palace, Hull City'i Farklı Mağlup Ediyor
Mayıs 2017'de Championship Ligi'nde oynanan maçta Crystal Palace kendi evinde Hull City'i Wilfried Zaha, Christian Benteke , Luka Milijovevic ve Patrick van Aanholt'un golleriyle 4-0 mağlup ediyor.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Mayıs 2017'de Championship Ligi'nde oynanan maçta Crystal Palace kendi evinde Hull City'i Wilfried Zaha, Christian Benteke, Luka Milijovevic ve Patrick van Aanholt'un golleriyle 4-0 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Crystal Palace, Wilfried Zaha, Spor