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Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları oyuncunun performansı için olumsuz değerlendirme yaptı.

26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:52

'nin sahasında ezeli rakibi 'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

HÜCUMDA ETKİSİZ, SAVUNMADA ORTALAMA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim Ozan Tufan için 20 milyon euroluk bonservis bedeli koymuştu.

Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi

Crystal Palace, Galatasaray, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor


HABER YORUMLARI (17)
TÜRKMEN BEYİ:BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ:)))
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HATTRİCK/BJK:Ozan Tufandan Crystal Palaceye futbolcularının stres atmaları için ancak kum torbası olur !
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SERT:FENERLE İLGİLİ HABERE BAŞKA TAKIM GEYİKLERİ ATLAMIŞ HEMEN.
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MALKOÇOĞLU:beğenmemeleri normal :)))
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DURAN TEKERLEK:bence maç sonu röportajından dolayı vazgeçmişlerdir :D böyle bir şey olabilir mi ya?
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FENER_AĞLAAAAA !:Olabilir mi böyle şey ya ? böyle bir şey olabilir mi ?
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BÖYLE BİŞŞEY OLABİLİR Mİ:ozan: pas yapmaz, hava topuna çıkmaz, çalım atmaz, depar yok, duran top yok, savunma hantal, abi bu adam ne işe yarar?
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KUTSAL YORUMCU:Beni nasıl beğenmezler böyle bir şey olabilir mi ya bu bu nasıl yani böyle birşey olabilir mi yaa
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HULK:yanlış maça geldiler.
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