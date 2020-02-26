Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi

Fenerbahçe 'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

HÜCUMDA ETKİSİZ, SAVUNMADA ORTALAMA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim Ozan Tufan için 20 milyon euroluk bonservis bedeli koymuştu.