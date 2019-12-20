CSKA Moskova: 80-81

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor ( Hırvatistan ), Gytis Vilius ( Litvanya )

ANADOLU EFES: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2

CSKA MOSKOVA: James 28, Hackett, Hines 16, Kurbanov, Voigtmann 15, Baker, Bolomboy 4, Antonov 4, Strelnieks 4, Vorontsevich, Hilliard 10

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 47-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-59

THY Euroleague 15'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 mağlup oldu ve normal sezondaki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes'i devirerek 10'uncu galibiyetini elde eden CSKA Moskova ise aynı zamanda rakibinin Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.