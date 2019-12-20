CSKA Moskova: 80-81

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor ( Hırvatistan ), Gytis Vilius ( Litvanya )
ANADOLU EFES: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2
CSKA MOSKOVA: James 28, Hackett, Hines 16, Kurbanov, Voigtmann 15, Baker, Bolomboy 4, Antonov 4, Strelnieks 4, Vorontsevich, Hilliard 10
1'İNCİ PERİYOT: 22-23
İLK YARI: 47-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-59
THY Euroleague 15'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 mağlup oldu ve normal sezondaki 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes'i devirerek 10'uncu galibiyetini elde eden CSKA Moskova ise aynı zamanda rakibinin Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.