Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 70-68 Mağlup Oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya deplasmanda 70-68 mağlup oldu. Moskova'da bulunan Megasport Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 14-18. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan CSKA Moskova, rakip potaya 22 sayı göndererek öne geçmeyi başardı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti.

CSKA SON DAKİKALARDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren CSKA Moskova'ya Fenerbahçe Beko hücumda karşı koyamazken, maçın final bölümüne 4 sayılık CSKA Moskova üstünlüğü ile girildi: 52-48. Son periyotta zaman zaman skor eşitlenirken, maçın son bölümünde sarı lacivertli ekibe karşı üstünlük kuran Rus ekibi sahadan 70-68 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 5. mağlubiyetini alarak liderliğini sürdürürken, CSKA Moskova ise 22. galibiyetini elde etti ve ikinci sırada sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.

Kaynak: DHA