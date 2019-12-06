CSKA Moskova karşılaşması, 2 hafta önceden kapalı gişe

Turkish Airlines EuroLeague'in bu sezon ev sahibi olduğu pek çok karşılaşmayı kapalı gişe oynayan Anadolu Efes'in, 20 Aralık 2019'daki CSKA Moskova maçı, karşılaşmaya henüz 2 hafta olmasına rağmen kapalı gişe oldu.

Tükenmek üzere olan kombineleri satın almaya devam eden basketbolseverler, CSKA Moskova maçını içeren Zirve Rekabeti bilet paketine de yoğun ilgi gösterdiler. 2019-2020 sezonu kombinelerini, tek maçlık biletleri ve bilet paketlerini zaman geçirmeden satın alan Anadolu Efes taraftarları, CSKA Moskova maçının da kapalı gişe olmasını sağladı. Anadolu Efes'te kombine satışları da devam ediyor.