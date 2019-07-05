CSKA Moskova, Onyekuru'nun peşine düştü

Geçen sezonun başında Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmasının ardından, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Henry Onyekuru'nun talipleri artıyor.

CSKA MOSKOVA DEVREYE GİRDİ

Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre Rusya Premier Ligi'ni dördüncü sırada bitirerek beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan CSKA Moskova, 22 yaşındaki genç futbolcu ile temas halinde.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 lig maçında 14 gol kaydeden Nijeryalı oyuncunun henüz İngiltere'de çalışma izni bulunmaması sebebiyle bir sene daha kiraya verilmesi bekleniyor.

Kariyerinde Eupen, Anderlecht gibi takımların formasını giyen Onyekuru, geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. (NTV Spor)