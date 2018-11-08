Cska Moskova - Roma: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2 karşılaşma oynandı. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, CSKA Moskova- Roma
ve Valencia- Young Boys
maçlarıyla devam etti. Cüneyt Çakır
yönetti
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Rusya
'nın CSKA Moskova takımına konuk olan İtalyan temsilcisi Roma, 4. dakikada Kostas Manolas
ve 59. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin tek golünü 50. dakikada Arnor Sigurdsson atarken, Hördur Magnusson 56. dakikada kırmızı kart gördü. Cengiz Ünder
70. dakikada
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna girdi.
Bu galibiyetle G Grubu'nda Roma puanını 9'a çıkarırken, CSKA Moskova ise 4 puanda kaldı.Valencia - Young Boys: 3-1 (Tıklayın)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan diğer bir mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre
'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Valencia 5 puana yükseldi, Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.
Moskova,Roma
08 Kasım 2018 Perşembe 01:50