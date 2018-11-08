08 Kasım 2018, 01:50
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Cska Moskova - Roma: 1-2

Cska Moskova - Roma: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, CSKA Moskova- Roma ve Valencia- Young Boys maçlarıyla devam etti.

Cüneyt Çakır yönetti

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olan İtalyan temsilcisi Roma, 4. dakikada Kostas Manolas ve 59. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 50. dakikada Arnor Sigurdsson atarken, Hördur Magnusson 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Cengiz Ünder 70. dakikada

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetle G Grubu'nda Roma puanını 9'a çıkarırken, CSKA Moskova ise 4 puanda kaldı.

Valencia - Young Boys: 3-1 (Tıklayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan diğer bir mücadelede ise İspanyol ekibi Valencia, sahasında İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Valencia 5 puana yükseldi, Young Boys ise 1 puanla son sırada kaldı.

Moskova,Roma

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