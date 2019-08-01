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CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

Rus temsilcisi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcu Ron Baker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

01.08.2019 10:50 CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı
Rus temsilcisi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcu Ron Baker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague takımlarından CSKA Moskova, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Moskova ekibi bu kapsamda ABD'li basketbolcu Ron Baker'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Baker ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de New York Knicks ve Washington Wizards formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, ilk kez ABD'de dışında mücadele edecek.

NBA'de 96 karşılaşmaya çıkan ABD'li basketbolcu, 3.1 sayı, 1.8 asist ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Moskova, Spor

Kaynak: İHA

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