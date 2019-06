CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Rus ekiplerinden CSKA Moskova , ABD'li basketbolcusu Will Clyburn'ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı. Bu yıl başarılı bir sezon geçiren ve THY Euroleague ile VTB Ligi'nde şampiyon olan Rus temsilcisi CSKA Moskova, kadrosunu elinde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Moskova ekibi, ABD'li basketbolcusu Will Clyburn'ün sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Clyburn ile 2022 yılına kadar anlaştığı duyuruldu. Euroleague'de Final-Four'da takımın şampiyon olmasında büyük katkı veren ve MVP (En değerli oyuncu) seçilen 29 yaşındaki basketbolcu, sezonda da 13.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Will Clyburn daha öncede Türkiye 'den Darüşşafaka forması giymişti.(İHA)