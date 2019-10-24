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CSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri canlı yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 96'ncı yılına özel vereceği konserle tüm ülkeye Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

24.10.2019 12:20CSO
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 96'ncı yılına özel vereceği konserle tüm ülkeye Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.
CSO, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de görkemli "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenleyecek.
CSO, büyük günün 96'ncı yılını, Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde, Koro Şefliğini Burak Onur Erdem'in yapacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun seslendireceği Cumhuriyet marşlarıyla kutlayacak.
Devlet Tiyatroları sanatçıları Serap Sağlar ve Tamer Levent'in de günün anlamına uygun şiirleri seslendireceği konser, TRT 2'den canlı yayınlanacak.
29 Ekim saat 20.00'de CSO Konser Salonu'ndaki Cumhuriyet Bayramı Konseri'nin biletlerine, CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" sitesinden ulaşılabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Onur Erdem, 29 Ekim, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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