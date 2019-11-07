Haberler » Güncel » CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşan eserle anıldı.

07.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:28 CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşan eserle anıldı.
CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, dünya prömiyeri 10 Kasım 2018'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan "Sensin Atatürk" adlı eseri, ilk kez Ankaralı dinleyicilerle buluştu.
Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehmet Yılmaz'ın anlatıcı olarak yer aldığı eserde, çalışmalarını koro şefi Çiğdem Aytepe yönetiminde sürdüren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Korosu da yer aldı.
Işık tasarımıyla görsel zenginliğin sunulduğu konserde, Atatürk'ün fotoğrafları sinevizyonla yansıtıldı.
Konserin sonunda orkestra sanatçıları uzun süre ayakta alkışlandı.
Bu arada CSO aynı eseri yarın da sahneleyecek.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:14:44