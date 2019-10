CSO'nun "yeni sezonu" yıldızlar geçidi olacak (2)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunda piyanist ikizler Süher ve Güher Pekinel, İdil Biret ile Gülsin Onay başta olmak üzere birçok yıldız ismi ağırlayacak, Beethoven konserleri ile öğrenciler için eğitim konserlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunacak.CSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde piyanist Pekinel kardeşlerin solist olarak konuk edildiği konserle sezon açılışını yaptı.Pekinel kardeşler, CSO sahnesinde şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konser ile Ankaralılara bugün ve yarın müzik ziyafeti sunacak.Beethoven her hafta CSO'ya konuk olacakAA muhabirine yeni sezon programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CSO Şef Yardımcısı Cemi'i Can Deliorman, CSO sahnesine bu sezon da her yıl olduğu gibi yıldız ve genç solistler ve birbirinden değerli konuk şeflerin konuk olacağını söyledi.Deliorman, 2020'nin müzik adamı besteci Ludwig Van Beethoven'ın 250'nci doğum yılı olduğunu ve CSO'nun buna çok önem verdiğini kaydederek, ocak ayından itibaren ünlü bestecinin her hafta bir eserinin yorumlanacağını belirtti.Deliorman, "Haftalık konserlerimiz sonrasında Beethoven'ın tüm senfonileri ve piyano konçertoları, devlet sanatçısı İdil Biret'in solist olarak nisan ayında vereceği özel konserle yorumlanacak." dedi.CSO, daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyorÇocuk ve eğitim konserlerinin programda önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Deliorman, "CSO, daha çok çocuğa ulaşmayı, enstrümanları tanıtabilmeyi, çocukları müzik fikriyle tanıştırmayı ve derinliğini onlara anlatmayı hedefliyor. Bu anlamda çok yoğun çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Daha çok çocuğa ulaşmak için 23 Nisan'da büyük bir turne yapmayı planladıklarını ifade eden Deliorman, şunları söyledi:"İçeriği halen oluşturuyoruz. Bu sene istedik ki Türkiye'nin farklı noktalarına 23 Nisan şarkılarını taşıyabilelim. Eğitim konserleriyle sadece çocukların değil, genç nesillerin de senfoni salonlarında yer almasını, bu müziği takip etmelerini ve senfoninin derinliğini kendi hayatlarında bulmalarını amaçlıyoruz."CSO'dan Ankara'ya yeni festival: "Yeni Müzik Festivali"CSO'nun Ankara'ya nisan ayının sonunda "Yeni Müzik Festivali" ismiyle yeni bir festival hediye edeceğini belirten Deliorman, sözlerini şöyle sürdürdü:"CSO bu salonda çok özel bir projeyle 'Yeni Müzik Festivali'ni sanatseverlerle buluşturucak. Repertuvarda birbirinden farklı dönemler yer alıyor. Kuşkusuz klasik müzik derin bir deniz. Yüzyıllardır geniş repertuvar gelişimi göstermiş. Günümüzde yaşayan bestecilerin yazdıkları müziklere odaklanarak hazırladığımız bir program yaptık. Yeni festivalde dijital sanat üzerine değerli çalışmaları olan Refik Anadol konuğumuz olacak. Bu projeye çok önem veriyoruz."Meclisin kuruluşuna özel konserDeliorman, bu sezon yıldız solistler geçidini sanatseverlere sunacaklarını dile getirerek, devlet sanatçıları piyanist İdil Biret, Gülsin Onay, genç piyanist Can Çakmur, dünyaca ünlü keman virtüözü Soyoung Yoon gibi önemli isimlerin bu sezon sanatseverlerle buluşacağını anlattı.Bayramlar ve özel günlerde yine CSO'nun konserler düzenleyeceğine, programlar için eser siparişleri verdiğine dikkati çeken Delirorman, "23 Nisan'da Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. Özel bir konser planlıyoruz. Sezon boyunca herkesi CSO sahnesine bekliyoruz." diye konuştu.CSO sanatçıları sezona hazırBaşkemancı Jülide Yalçın Dittgen de yeni sanat sezonu için heyecanlı ve yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.Dittgen, dünyaca ünlü besteci Beethoven'ın doğumunun 250'nci yılı dolayısıyla ocak ayından itibaren Beethoven'ın her hafta bir senfonisini çalacaklarını belirtti."Beethoven'ı her hafta bir senfoniyle farklı bir şefin yönetiminde seslendireceğiz. CSO'da bir ilk olacak. İzleyenlerimizi, müzikseverlerimizi bekliyoruz." diyen Dittgen, kendisinin de CSO solisti olarak nisan ayında Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunu seslendireceğini kaydetti.Dinçer Özer ile Vurmalı Çalgılar Festivali, şölen havasında geçecekCSO Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer de bu sezon başta Ankara olmak üzere yurt dışında da pek çok konser vereceklerini belirterek, müzikseverleri, çocukları ve gençleri konserlere davet etti.Özer, "Her hafta, bir proje konser şeklinde tasarlandı. Beethoven haftalarından tutun da yurt dışından gelecek solist ve şeflere kadar farklı konserlerle uzun bir sezon bizi ve dinleyicileri bekliyor." dedi.CSO'da her sene gelenekselleşen Dinçer Özer Vurmalı Çalgılar Festivali'ni yapacaklarını, 2020'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı olduğunu dile getiren Özer, Vurmalı Çalgılar Festivali'ni bu tarihe denk getirdiklerini kaydetti."CSO sahnesinde gençlerle ritim şovları yapacağız"Özer, festival için ekim ve kasım ayında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle duyuru yapacaklarını belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi Ankara'ya CSO sahnesine getireceğiz. Burada onlarla ritim şovları yapacağız." ifadelerini kullandı.Türkiye ve yurt dışından profesyonel sanatçılarla çocukları buluşturacaklarını da anlatan Özer, çoşkulu bir festival programı düzenlediklerini söyledi.Özer, okulların katılacağı eğitim konserleri çerçevesinde vurmalı çalgılarla yapacakları ritim gösterilerini de bir konser çerçevesinde belirli periyotlarla öğrencilere sunmayı planladıklarını kaydetti.Yeni yılda sürpriz konserCSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Flüt Sanatçısı Sibel Ayhan, konserlerin biletlerinin satışa çıktığını belirterek, tüm sanatseverleri bu sezon CSO'ya davet etti.Ayhan, geniş bir konser programı hazırladıklarını, Türkiye'den ve yurt dışından başarılı sanatçıların CSO sahnesinde olacağını söyledi.Ayhan, geleneksel "Yeni Yıl Konseri"ni bu yıl Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacaklarını ve dinleyecilere sürprizler hazırladıklarını ve keyifli bir müzik ziyafeti sunacaklarını sözlerine ekledi.