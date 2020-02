CSO'ya 81 ilden "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" için yoğun başvuru

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in çocukları ve gençleri müzikle buluşturmak, onlara sahne deneyimi yaşatmak amacıyla 14 yıldır düzenlediği "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali"ne 81 ildeki okullar ve sanat merkezlerinden yoğun başvuru yapıldı.Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek festivalin hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Özer, binlerce çocuğun müzikal anlamda hayatına dokunmak için festival çalışmalarını büyük gayretle sürdürdüklerini belirtti.Özer, 16-17 Nisan'da CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek festivale ilginin bu sene de yoğun olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yurt içindeki bütün okullara duyuruların yapılmasıyla okulların CSO'ya performanslarını gösteren video kayıtlarını flash bellek ve CD'lerle gönderdiklerini söyledi.Dinçer Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen festivale, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve başvuruları ekip olarak dikkatlice izlemeye başladıklarını anlattı.Bosna Hersek'te de bütün okullara festival duyurusunun yapıldığını aktaran Özer, "Başvuru süremiz, 19 Şubat'ta sona erdi fakat o kadar çok telefon alıyoruz ki ek süre istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Biliyorsunuz ki okulların ikinci döneminin başlaması 2 hafta önceydi dolayısıyla biraz daha zaman tanımak istedik ve ek süre verdik. 2 Mart akşamına CD'leri bekleyeceğiz ve izlemeye alacağız. Ekibimizle izlemeye başladık hatta arada tekrardan izleyip değerlendirmeye alıyoruz ki gözümüzden herhangi bir şey kaçmaması için. Binin üzerinde başvuru geldi. Özellikle Türkiye çapında ilgi büyük." diye konuştu.Dinçer Özer, başvuruların her sene giderek arttığını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını ve bu sene gelen kayıtlar arasında başarılı çalışmaların bulunduğunu belirtti."Bosnalı çocuklarımızla çalacağız"Özer, "Festivalde 2007'den bugüne kadar yükselen bir ivme var. Her sene başka tatlar var. Çocuklarımızın, gençlerimizin vakitlerini sanatla geçirmesine katkı sağlamak mutluluk verici. Seçilen gençlerimizi CSO sahnesinde izleyeceğiz. Başvurular Bosna Hersek'ten de bugün, yarın gelecek. Ümit ediyoruz ki oradan da seçeceğimiz gruplarımız olur. Zaten 23 Nisan'da, festivalimizden sonraki bir hafta içerisinde biz gidip, Bosnalı çocuklarımızla çalacağız. Bosna Hersek'teki etkinliği önümüzdeki sene daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Başta Avrupa olmak üzere etkinliklerimizi her sene çoğaltma hedefindeyiz." ifadesini kullandı.Bu yıl 81 ilden başvurular geldiğini, bu iller içerisinde Balıkesir'in sayıca önde olduğunu vurgulayan Özer, CSO'ya başvuru için çok sayıda telefon da geldiğini, katılmak isteyenlerin belirli imkansızlıklardan dolayı başvuruda bulunamadıklarını aktardı.Özer, "Buradan duyurmak isterim. Seçilenler elbette CSO sahnesinde konser verecekler ve gösterilerini yapacaklar, seçilemeyen ekipler de mutlaka kendi illerinde çok güzel gösteriler yapacaklar ve kendilerini fark ettirecekler, bu şekilde öne çıkacaklar, verilen emekler hiçbir şekilde boşa çıkmayacak." dedi.Festivale katılmak için 30, 40, 50 kişilik ritim gruplarının çalışmalar yürüttüğünü, katılmak isteyen öğrenci sayılarının çok olmasından dolayı seçerken zorluk çekeceklerini anlatan Özer, festivalde bütün gençlerin ve çocukların sahnede olduğunu, kuliste beklemediğini, bütün katılımcıların arkadaşlarını sahneden bizzat izlediğini kaydetti.Dinçer Özer, "Festival sahnesinde sırası gelen, sahnede ön tarafa geçer ve sonra arka kısımda yer alır. CSO sahnesinin de bir kapasitesi var. Bu durum karşısında grupları nasıl seçeceğimizi merak ediyorum ve çok zorlanacağımızı hissediyorum. Ekibimizle bir karar vererek neticelendireceğiz. Okullarda demek ki öğrenciler böyle etkinliklere katılmak istiyorlar. Bu isteğin sonucu olarak bu kadar başvuru aldık. Mutluyuz." diye konuştu.Müzik odaları açılan okullardan başvuruÖzer, festival kapsamında bizzat kendi gayretleri ve Bakanlığın destekleriyle okullarda müzik odaları açtıklarını, bu okullardaki çocukların da festivale hazırlanarak başvuruda bulunduklarını ifade etti.Bu durumun kendisi için gurur meselesi ve övünç kaynağı olduğunu belirten Dinçer, Türkiye'nin her yerinde ve ihtiyaç duyulan okullarda müzik odalarını açmaya devam edeceklerini aktardı.Özer, "Ben müzik odaları açılan okullara gidebildiğim kadarına gidiyorum ama çok iyi biliyorum ki diğer okullarda da birçok oda açıldı. Bu çok keyifli bir şey çünkü o çocuklar enstrüman sahibi oluyorlar ve vakitlerini sanatla güzelleştiriyorlar." dedi.27 Mart'ta duyuru yapılacakDinçer Özer başkanlığında oluşturulan seçici kurul, gönderilen başvuruları değerlendirmeye alacak. Katılmaya hak kazanan okullar, bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine 27 Mart itibarıyla bildirilmeye başlanacak.Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "http://www.dofest.net/bilgilendirme-ve-basvuru-kosullari-2020" adresinden ulaşılabilecek.